Данилюк про рішення суду у справі Суркісів: Початок розвалу результатів націоналізації Приватбанку

Ексміністр фінансів Олександр Данилюк назвав рішення Печерського райсуду на користь компаній Суркісів у спорі на 350 млн доларів "початком розвалу результатів націоналізації Приватбанку".

Про це він написав у Facebook.

"Гроші вирішують все! Абсолютно зрозуміло що суд був заангажований Суркісами та Коломойським. Зрозуміло, що уряд має подавати в апеляцію. І питання не тільки в 9 млрд гривень платників податків, які Суркіси можуть покласти в свої глибокі офшорні кишені. Ні! Це початок розвалу результатів націоналізації Приватбанку. А це обійдеться простим українцям у сотні мільярдів гривень", - зазначив Данилюк.

"Закликаю владу прикласти максимум зусиль задля захисту інтересів держави у справі Приватбанку. Це не формальність – це фундаментальний тест на зрілість", - додав він.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда