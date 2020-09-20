Кадрові зміни в Кабміні можуть зупинити бюджетний процес – спікер Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає недоцільними кадрові зміни в економічному блоці уряду під час затвердження держбюджету-2021.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Укрінформ".

"Станом на сьогодні пропозицій щодо зміни в уряді в порядку денному Ради немає, - ні по конкретно взятим міністрам, ні щодо Кабінету міністрів в цілому. Якщо ми говоримо про загальну заміну Кабінету міністрів, я особисто вважаю, що це недоцільно робити під час бюджетного процесу ", - підкреслив Разумков.

За його словами, призначення нових міністрів в економічному блоці може зупинити бюджетний процес.

"Якщо ми говоримо про фінансовий блок, також велике питання, наскільки це буде можливо з урахуванням того, що якщо там приходять нові люди, як вони зайдуть в цей процес, вони не скажуть "ми на нього не впливали, давайте переробляти все", і це може зупинити процес формування бюджету на наступний рік.

А сьогодні цього, на мій погляд, не можна допустити", - додав він.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет ВР може підняти питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка за підсумками його звіту 9 вересня, у тому числі ініціювати відставку.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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