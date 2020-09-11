У фінансовому комітеті Ради допускають відставку Марченка

Фінансовий комітет ВР може підняти питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка за підсумками його звіту 9 вересня, у тому числі ініціювати відставку.

Такий розвиток подій допускають голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") та заступник голови комітету Ярослав Железняк ("Голос"), передає "Інтерфакс-Україна".

"У середу ми заслухали міністра фінансів, було багато питань, комітет не приймав ніяких рішень, але зазвичай під час заслуховування будь-якого чиновника, глави відомства або Нацбанку комітет видає якесь рішення.

Воно може бути рекомендаційного характеру, (тобто звертаємо увагу, що потрібно виправити 3-4 помилки), або законотворчого (потрібно внести зміни в закон). Іноді це можуть бути рекомендації звільнити будь-яку посадову особу", - заявив Железняк.

Гетманцев у коментарі агентству сказав, що не виключає Марченка, але не став деталізувати, про яке саме рішення йдеться.

Під час засідання комітету Верховної Ради 9 вересня, яке за запрошенням народних депутатів відвідав міністр, Гетманцев заявив про політичну відповідальність Марченка.

"Гетманцев: Сергій Михайлович, якщо ми з вами говоримо про митницю. Ви самі оголошували про 5-10 млрд недонадходжень щомісяця - це ваша політична відповідальність. Марченко: Я готовий її нести", - процитував він стенограму засідання у Telegram-каналі 11 вересня.

За підсумками звіту міністра члени комітету заявили про необхідність отримання письмових відповідей від Мінфіну на низку питань, після чого нардепи мають намір прийняти рішення.

Железняк підкреслив, що рішення комітет поки що тільки планує обговорювати.

"Я не виключаю, що буде подано постанову про відставку, але це як вирішить комітет, ми поки що це питання не обговорювали, тому коментувати це, стверджуючи будь-яке рішення, не можу", - додав він.

Нагадуємо:

Раніше Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", - підкреслив нардеп.

Економічна правда