Новини 19 серпня: митниця, урожай зернових, Зеленський і "Укртрансбезпека"

Про митницю. Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

Про урожай зернових. Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Про Зеленського і "Укртрансбезпеку". Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.

Про тендери Міноборони. У першому півріччі 2020 року Міністерство оборони успішно завершило 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд. грн. За цей же період було відмінено 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд. грн.

Про кіберзагрозу. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи держвлади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності.

Про світову торгівлю. У другому кварталі 2020 року показник барометра світової торгівлі досяг історичного мінімуму в 84,5 пункти - це на 18,6 балів нижче порівняно з аналогічним періодом 2019 року (104,1).

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Відключення доступу до інтернету і жорстоке придушення протестів завдали білоруському ІТ-сектору значних фінансових та репутаційних збитків. Галузь прогнозує масовий виїзд фахівців за кордон, у тому числі в Україну.