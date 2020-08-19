У РНБО попередили про підготовку масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи держвлади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначається, що Національний координаційний центр кібербезпеки попереджає про активізацію хакерського угруповання "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

"Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах.

Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України. Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи", - йдеться у повідомленні.

У РНБО підкреслюють, що проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до "масштабної скоординованої атаки на органи держвлади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів".

"Усі суб’єкти сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах, працюють у постійному режимі відслідковування, запобігання і відбиття кібератак. Кіберзагрози з боку Російської Федерації є вкрай небезпечними як для України, так і для європейських країн", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Невідкладне інформування НКЦК при РНБО України про виявлені кібератаки на інформаційні системи державних органів, об’єктів критичної інфраструктури для здійснення координації з оперативного реагування є вкрай важливим, адже наслідки від кібератак можуть створити суттєву загрозу життєво важливим інтересам держави і суспільства", - додав він.

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