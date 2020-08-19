У Мінекономіки знизили прогноз урожаю зернових

Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна - на рівні 70 млн тонн", - заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис га), Одеська (33,5 тис га) та Кіровоградська (21,3 тис га) області.

"Суттєве зниження урожайності спостерігається у Черкаській (234 тис га), Кіровоградській (146,7 тис га) та Полтавській (120,5 тис га) областях. Загалом, по усій території України орієнтовні втрати по кукурудзі можуть скласти близько 2 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн - отже, оновлений прогноз урожаю-2020 складає 70 млн тонн.

Нагадаємо:

Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.

Економічна правда