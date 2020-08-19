"Ми будуємо дороги, а "товариші" з Укртрансбезпеки руйнують": Зеленський хоче перезавантажити відомство

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Запорізької області повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.

За словами Глави держави, через відсутність довіри до Укртрансбезпеки було ухвалене тимчасове рішення про залучення до габаритно-вагового контролю на дорогах представників СБУ та Національної поліції.

Крім того, як тимчасовий захід також були впроваджені обмеження у зв'язку з температурним режимом: коли температура повітря сягає 28 градусів – вантажівка зупиняється в будь-якій місцевості на будь-якій ділянці дороги.

"Поставлено завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Укртрансбезпеку. Мені здається, тут реформа дуже проста: щойно людський фактор піде з дороги – все з дорогами буде добре.

Тому поставлене завдання впровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде – шість "пілотів" ми вже зробили біля Києва", – зазначив Президент.

Загалом, за його словами, планується закупити та встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

"Я думаю, що тільки тоді це буде реформа. Коли Укртрансбезпека, і поліція, і Служба безпеки, які зараз допомагають, підуть з дороги й не будуть цим займатися (контролювати дотримання вагових норм. – Ред.)", – зауважив Зеленський.





