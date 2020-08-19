У першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони 

У першому півріччі 2020 року Міністерство оборони успішно завершило 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд. грн. За цей же період було відмінено 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд. грн.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на систему Prozorro.

Всі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Зі 128 відмінених конкурентних тендерів: 107 (83,6 %) відмінено, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів відмінено у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів - у зв’язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Серед предметів закупівель, за яким були відмінені тендери на найбільшу очікувану вартість, зокрема:

послуги з перевезень громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн;

індивідуальне обмундирування - 648,9 млн грн;

продукти харчування - 279 млн ггн;

послуги з організації харчування - 241,02 млн грн;

кухонне приладдя - 212,02 млн грн;

послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення - 154,7 млн грн.

Аналітики проекту "Марлін" наголошують, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони варто використати можливості організації консультацій з ринком, яка передбачена діючою редакцією Закону "Про публічні закупівлі".

Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.

Деякі відмінені закупівлі Міноборони в Prozorro

Нагадаємо, раніше проект "Марлін" повідомляв, що на кінець 2019 року Мінфін занепокоївся проблемами, через які Міноборони та інші силові структури не встигали освоювати виділені кошти на нацбезпеку.







