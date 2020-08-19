У СОТ заявили про рекордне падіння світової торгівлі

У другому кварталі 2020 року показник барометра світової торгівлі досяг історичного мінімуму в 84,5 пункти - це на 18,6 балів нижче порівняно з аналогічним періодом 2019 року (104,1).

Про це йдеться у прес-релізі Світової організації торгівлі.

Також підкреслюється, що поточний показник індикатора тенденцій у світовій торгівлі на 15,5 бала нижче базового значення індексу (100).

У СОТ наголосили, що значення у 84,5 бали - найнижче за весь час відстеження з 2007 року. Падіння перебуває на одному рівні з піком фінансової кризи 2008-2009 років.

У найглибшій депресії - автомобільне виробництво (індекс 71,8), контейнерні (86,9) та вантажні авіаперевезення (76,5).

При цьому, експортні замовлення (88,4) почали відновлюватися.

У СОТ заявили, що додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі і виробництва у 3 кварталі, але сила будь-якого такого відновлення залишається невизначеною: не можна виключати L-подібну, а не V-подібну траєкторію.

Нагадаємо:

Різке скорочення робочого часу по всьому світу через поширення коронавірусу означає, що 1,6 мільярда працездатного населення можуть втратити кошти для існування, йдеться у прогнозі Міжнародної організації праці.

Економічна правда