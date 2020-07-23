Новий власник готелю "Дніпро" розповів, скільки планують витратити на реконструкцію

Нові власники готелю "Дніпро" планують витратити на реконструкцію готелю близько 20 млн доларів та уже ведуть переговори з "топовим закордонним архітектурним бюро".

Про це в інтерв'ю AIN.UA розповів один із нових власників готелю Олександр Кохановський.

"Ведемо переговори з топовим закордонним архітектурним бюро. Відносно вартості і строків - постараємося впоратися за півтора-два роки і вкладемо близько 20 мільйонів доларів.

Мені важливо зберегти готель. І не тільки на протязі 5 років, як того вимагають умови приватизації - я хочу зробити "Дніпро" символом сучасного підходу до приватизації і розвитку нових індустрій. А сама приватизація такого рівня буде показовою для інвесторів з усього світу - і впевнений, стане магнітом для нових подібних угод", - сказав Кохановський.

За його словами, "Дніпро" розглядають як частину екосистеми, яку будують.

"Завдяки даному об'єкту і киберспортивній арені в центрі ми можемо давати унікальні пропозиції для турнірних операторів і розробників комп'ютерних ігор, які будуть вибирати Київ для великих міжнародних кіберспортивних івентів. Також створимо ідеальні умови для тренувань команд. І що головне - в самому центрі міста. Наші training facilities будуть використовувати професійні команди з Америки, Європи, Азії та СНД.

Тому ми бачимо "Дніпро" стратегічним об'єктом, який дасть нам унікальні конкурентні переваги і сильно підніме маржинальність багатьох наших бізнесів", - додав він.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Раніше у ЗМІ була інформація про те що засновником "Смартленд", був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

Пізніше стало відомо, що "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.