Новини 24 липня: гроші з COVID-фонду, бюджет, фіскальна служба

Про гроші з COVID-фонду. У Фонді по боротьбі з COVID-19 із 64,7 млрд грн залишилось лише 3,2 мільярди.

Про бюджет. У січні-червні 2020 року дефіцит держбюджету становив 18,8 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн - за загальним фондом при плані у 42 млрд грн.

Про фіскальну службу. Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року, це одна з умов для другого траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро від ЄС для України.

Про випуск облігацій. Україна оголосила про прайсинг нових 12-річних єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 млрд доларів, номінованих в доларах, та результати пропозиції обміну єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 роках.

Про позику від ЄС. Нова судова реформа, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції та ще низка змін є серед умов, за яких Україна отримає від Євросоюзу транш у 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Про штраф тютюнової компанії. Група компаній "Імперіал Тобакко", до якої входять "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", сплатила накладені Антимонопольним комітетом штрафи на загальну суму майже 460 мільйонів гривень.

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Бій за "Дніпро": як "кіберспортсмени" обіграли бізнесменів із списків Forbes

Серед претендентів на столичний готель були Тігіпко, Столар, Новинський, Фіала, молодший Черновецький та інші відомі бізнесмени. Утім, ніхто з них не зміг перебити ставку інвесторів із сфери кіберспорту. Як це сталося?