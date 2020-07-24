Стали відомі вимоги щодо отримання позики від ЄС на 600 мільйонів євро

Нова судова реформа, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції та ще низка змін є серед умов, за яких Україна отримає від Євросоюзу транш у 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У четвер, 23 липня, Україна та ЄС офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.

Україна зобов’язалась здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відбір її членів має проводитися спеціально створеною конкурсною комісією із міжнародною участю. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя. У складі комісії також мають бути міжнародники.

Окрім цього, Україна має завершити атестацію прокурорів на регіональному рівні та розпочати процес атестації на місцевому рівні, а також завершити та запустити в роботу автономний реєстр справ, які розслідуються НАБУ/САП.

Уряд має завершити практику "коронавірусних конкурсів", за якої на посади вищого рівня призначали без відбору, та заповнити всі "тимчасово призначені" посади.

Також уряд має реформувати податкову та митну адміністрацію. Має відбутися повноцінний конкурсний відбір керівників митниці та податкової, а також структурні зміни у цих службах, включаючи вдосконалення системи моніторингу ПДВ, впровадження електронних касових реєстраторів тощо.

Кабінет Міністрів має ухвалити рішення про ліквідацію податкової міліції. Натомість Рада має ухвалити закон про створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів із чітким розмежуванням його компетенції з СБУ та національною поліцією. Йдеться про Бюро фінансових розслідувань або його аналог.

Не забули в ЄС і про Коломойського та Приватбанк, які не названі напряму, але натяки на них читаються, йдеться у статті.

Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках, використовуючи усі існуючі інструменти для врегулювання проблемних активів, у тому числі шляхом проведення дій через суди та кримінального переслідування, де це необхідно", йдеться у меморандумі з ЄС.

Крім того, МОЗ має передати усі централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту у новостворене ДП "Медичні закупівлі України" - за винятком закупівель, що проводяться через спеціалізовані міжнародні закупівельні організації.

Кабмін має продовжувати реформувати систему корпоративного управління держпідприємств відповідно до принципів ОЕСР. У тому числі мають бути створені наглядові ради на професійних засадах та призначене за конкурсом вище керівництво 10 найбільших державних підприємств.

Денис Шмигаль у розмові з журналістами в Брюсселі припустив, що умови можуть бути виконані на початок 2021 року. Брюссель ще оптимістичніший – там вважають, що Київ може виконати вимоги вже до кінця року.

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Українська правда