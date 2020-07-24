У COVID-фонді залишилось лише 5% коштів – StateWatch 

У Фонді по боротьбі з COVID-19 із 64,7 млрд грн залишилось лише 3,2 мільярди.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит журналіста StateWatch Олександра Гуменюка.

Спеціальний фонд, кошти з якого мали б іти на боротьбу з коронавірусом та його наслідками, створили у квітні 2020 року, загальна сума фонду - 64,7 млрд грн.

"Очікувалось, що ці гроші підуть на покращення медичної галузі, однак плани змінились.

Згідно з інформацією, яку отримала організація StateWatch від Міністерства фінансів, станом на 16 липня 2020 року, гроші у Фонді по боротьбі з COVID-19 майже закінчились. З 64,7 млрд грн урядом прийняті рішення на виділення 61,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"Тобто, всього у фонді залишилось лише 3,2 мільярди гривень", - наголошують у StateWatch.

Зазначається, що Міністерство інфраструктури отримало найбільшу частку грошей (35 млрд грн) для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

МОЗ при цьому отримало 8,3 млрд грн. З них: 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, 2,9 млрд грн - на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР тестів та на доплати медичним працівникам та 5.3 млрд грн на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Водночас Мінекономіки отримало 7,9 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Мінсоцполітики - близько 4 млрд грн. З цих коштів: 1,6 млрд грн пішли для надання допомоги на дітей ФОПам, 2,2 млрд грн - для виплат матеріального забезпечення та страхових виплат та 233 млн грн - для здійснення страхових виплат.

МВС отримало 2,7 млрд грн для надання додаткової доплати до заробітної плати військовослужбовцям та особам, що працюють в системі МВС.

Міністерству розвитку громад та територій виділили 1,6 млрд грн для вжиття заходів, спрямованих на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Міністерство культури отримало 1 млрд грн для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.

Міністерство молоді та спорту отримало 475 млн грн на розвиток спорту для осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

Міністерство освіти і науки отримало 52,5 млн грн для повернення коштів, сплачених за надання послуги із проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Державне управління справами отримало 41 млн грн для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи COVID-19.

Мін'юст отримав 23,7 млн грн для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів COVID-19 в установах виконання покарань.

"Експерти StateWatch констатують, що у той час коли в Україні пандемія коронавірусу і близько не пішла на спад, гроші що мали б рятувати від цієї пандемії – фактично закінчились.

Більше того, витратили ці кошти в основному геть не на медицину, а на економічні та соціальні програми, а також на дорожні проєкти", - підкреслили у StateWatch.

Експерти зауважують, що лише 16% коштів, що були витрачені з фонду по боротьбі з COVID-19, пішли безпосередньо на медицину та на покращення медичної інфраструктури.

Для порівняння, на будівництво доріг пішло одразу 57% від всіх витрачених коштів.

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Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

"Феофанія" потребує додаткових мільйонів? Куди йдуть гроші з фонду проти COVID-19

Економічна правда