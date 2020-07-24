Держбюджет за січень-червень виконано із дефіцитом 18,8 мільярда – Держказначейство

У січні-червні 2020 року дефіцит держбюджету становив 18,8 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн - за загальним фондом при плані у 42 млрд грн.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 450,9 млрд грн, при плані у 489,33 млрд грн.

Витрати - досягли 536,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 480,07 млрд грн при плані у 530,75 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 259,4 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, з яких 105,8 млрд грн - за загальним фондом. Погашення - 156,16 млрд грн.

Нагадаємо:

За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.

Економічна правда