Кабмін ліквідує Державну фіскальну службу до кінця року

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року, це одна з умов для другого траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро від ЄС для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель, передає РБК-Україна.

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що новий орган буде не силовим, а інтелектуальним.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Не силовим, а інтелектуальним.

Тобто, орган, який матиме доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх до відповідного органу", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Рада має ухвалити закон про створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів із чітким розмежуванням його компетенції з СБУ та національною поліцією. Йдеться про Бюро фінансових розслідувань або його аналог.

Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань. Проте згодом Рада провалила голосування за законопроєкт у другому читанні.

У ЗМІ повідомлялось, що причиною цього стало бажання Офісу президента (а не Мінфіну) мати контроль над установою