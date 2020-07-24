"Тактичне рішення": тютюнова компанія виплатила державі 460 мільйонів штрафу 

Група компаній "Імперіал Тобакко", до якої входять "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", сплатила накладені Антимонопольним комітетом штрафи на загальну суму майже 460 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Група компаній "Імперіал Тобакко", як і інші фігуранти справи, спробувала оскаржити це рішення АМКУ в суді. Однак 20 липня цього року столичний господарський суд відхилив позов.

В Імперіал Тобакко пояснили, що АМКУ, не чекаючи рішення суду першої інстанції, подав до суду заяву про примусове стягнення штрафу і накладення арешту на рахунки компаній.

"Тому ми прийняли тактичне рішення оплатити штраф АМКУ і письмово повідомили комітет про незгоду з рішенням суду і намір доводити свою правоту в суді, тим самим позбавивши АМКУ юридичних підстав блокувати рахунки компанії", - заявила вона в коментарі LIGA.net.

Читайте детальніше: Антимонопольний комітет проти тютюнників: що сталося із справою про картельну змову на 6,5 мільярда

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

Економічна правда





