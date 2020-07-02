Новини 2 липня: звільнення голів Нацбанку та Антимонопольного комітету, скасування євробондів

Про відставку голови НБУ. Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Смолія.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав постанову про звільнення Смолія.

Члени правління Національного банку поважають рішення голови Якова Смолія щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Міжнародний валютний фонд відзначив здобутки Нацбанку під керівництвом Якова Смолія та очікує, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.

Про кандидатів на посаду очільника Нацбанку. Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ - Володимир Лавренчук, Кирило Шевченко та Тимофій Милованов.

Про звільнення голови Антимонопольного комітету. Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.

Пізніше Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про звільнення.

Про євробонди. Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Міністерство фінансів "надало трохи часу" міжнародним інвесторам для оцінки впливу можливої відставки голови правління НБУ Якова Смолія на вартість українських цінних паперів.

Про ліквідацію Нацкомфінпослуг. Президент Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Напередодні голова НБУ Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку. Що стоїть за цим несподіваним рішенням?