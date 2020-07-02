Голова Антимонопольного комітету близький до відставки – ЗМІ

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв може піти у відставку.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.

За його словами, виник конфлікт, результатом якого стала відповідна заява, однак залишається ймовірність, що поки що справа обмежиться тільки цим.

Отримати офіційних коментарів від голови АМКУ не вдалося.

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

Про те, що Терентьєв написав заяву про відставку, в коментарі УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Термін повноважень голови комітету і держуповноважених згідно із законом становить сім років.