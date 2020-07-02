Голова АМКУ відкликав заяву про свою відставку

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку.

Про це повідомляє головний редактор "Цензора" Юрій Бутусов в Facebook.

Доповнено. Також у розпорядженні ЕП опинився документ, з вхідним номером і часом подачі заяви.

"Відкликати раніше подану заяву про відставку ... прошу не розглядати її і не вносити до порядку денного ні Верховної Ради, ні профільного комітету", - йдеться в заяві Терентьєва.

За словами Бутусова, заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі президента під тиском Володимира Зеленського.

"Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ.

Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського, і, швидше за все, отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також ряду інших депутатських груп "Слуг народу", - пише Бутусов.

Серед причин конфлікту Бутусов називає боротьбу за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста - компанію "Тедіс".

"Звільнення пов'язане зі штрафом АМКУ в 6,5 мільярда гривень проти "Тедіса", Зеленський по суті допомагає "Тедісу" виграти справу", - пише Бутусов.

Нагадуємо:

Про те, що Терентьєв написав заяву про відставку, в коментарі УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".