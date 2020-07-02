Правління НБУ відреагувало на заяву про звільнення Смолія

Члени правління Національного банку поважають рішення голови Якова Смолія щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що правління вважає своїм обов’язком наразі продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

"Правління закликає Президента, Уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України"", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами", - пояснив своє рішення Смолій.

Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Економічна правда