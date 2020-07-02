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Зеленський наказав ліквідувати Національну комісію фінансових послуг

Четвер, 2 липня 2020, 14:45
 

Президент Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

"На виконання закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю: припинити діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - йдеться в указі.

У зв'язку з цим визнається таким, що втратив чинність, указ президента від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Крім того, президент доручає створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську і зобов'язавши її проінформувати в тримісячний термін про результати проведеної роботи.

Кабінету міністрів доручено вирішити в установленому порядку питання подальшого використання об'єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкомфінпослуг.

Нагадуємо:

1 липня Національний банк прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до закону від 12 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", НБУ і НКЦПФР з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Економічна правда

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Нацкомфінпослуг НБУ Зеленський

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