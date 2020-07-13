Арахамія про нового голову НБУ: Ще немає ніякого прізвища

Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Про це після засідання Ради розповів журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ольга Піщанська - кандидат на АМКУ", - сказав нардеп.



"Главу НБУ поки що не вибираємо. Наскільки мені відомо, ще немає ніякого прізвища. Обиратимемо віце-прем'єра з промисловості, голову Антимонопольного комітету. І можливо, обговорюватимемо главу НБУ. Але не думаю, що ухвалюватимемо рішення", - додав він.

За його словами, кандидатом у віцепрем'єри з питань промислової політики залишається Олег Уруський.



"Там була юридична помилка під час подання, тому проєкт постанови відкликали, щоб подати знову", - пояснив Арахамія.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості був відкликаний з парламенту через три дні після його внесення.