Антимонопольний комітет отримав в.о голови: що про неї відомо

6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зеленський назначив Піщанську заступницею голови у вересні 2019-го року.

Піщанська з 2004 по 2015 роки працювали на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли ексголова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Також у її декларації вказано, що вона володіє цінними паперами АрселорМіттал Кривий Ріг.

З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів "Метінвест Холдинг" Ахметова-Новинського.

Також вона володіє ТОВ "Закупівельні рішення", має долю в ТОВ "СТЕМ Інжиніринг" (45%) та контрольний пакет акцій "Промпроектсервіс" (94%).

Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

Економічна правда



