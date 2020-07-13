Проєкт постанови про призначення віцепрем'єра промполітики терміново відкликали з ВР

Проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості був відкликаний з парламенту через три дні після його внесення.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на портал ВРУ.

Офіційна причина термінового відкликання не повідомляється.

В кулуарах депутати від "Слуги Народу" кажуть, що причина криється в тому, що фракція не погоджувала кандидатуру Уруського. А в поданні проєкту призначення Олега Уруського, яке зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначено, що воно зроблено за пропозицією фракції "СН".

Зустріч фракції "Слуги Народу" з Уруським для спільного знайомства запланувано на вечір 13 липня.

Нагадуємо:

В Офісі президента був створений неформальний номінаційний комітет, який обирав попередньо запрошених до співбесід кандидатів.

Номкомітет працював таємно, тому депутатам правлячої фракції довелося листом просити залучити їх до відбору.

Олег Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії "Прогрестех-Україна" є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

Економічна правда