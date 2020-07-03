Рада звільнила голову Антимонопольного комітету

Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

За відповідне рішення проголосувало 226 депутатів

Голоса за відставку дали фракції Слуга народу (183 голоса), ОПЗЖ (23), За майбутнє (6), Довіра (10). Голос, ЄС та Батьківщина утримались.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

"Станом на сьогодні в парламенті дійсною залишається лише перша заява про відставку", - Разумков.

Самого Терентьєва на засіданні немає.

Нагадуємо:

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

Про те, що Терентьєв написав заяву про відставку, в коментарі УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Пізніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку.

Економічна правда