У "Великій сімці" пригрозили Україні через постанову по Смолію

У відповідь на рішення фінансового комітету ВР підтримати проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

Про це йдеться у заяві Групи підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтрику зусиль українського уряду щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни", - попереджають посли G7.

Вони нагадали, що НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, "вирішити важку банківську кризу та відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством та корупцією".

"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежності центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності", – йдеться у заяві.

До G7 ("Велика сімка") входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Нагадаємо:

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин просить Верховну Раду підтримати рішення фінансового комітету ВР про доповідь голови Нацбанку Якова Смолія.

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Економічна правда