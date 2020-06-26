Новини 26 червня: справа Бахматюка, концесія, рієлтори

Про справу Бахматюка. Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду про закриття кримінального провадження, пов’язаного із збанкрутілим VAB банком, який належав Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедіктова вважає рішення суду, таким що підриває правоохоронну систему.

НАБУ стурбоване рішенням Офісу генпрокурора про закриття кримінального провадження за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабкредиту, який НБУ видав "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Про концесію. 26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

Про рієлторів. Народні депутати зареєстрували законопроєкт "Про рієлтерську діяльність", яким хочуть детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через рієлторів, які проходитимуть іспити на кваліфікацію.

Про "Укрнафту". Члени наглядової ради компанії "Укрнафта" обрали головою наглядової ради Миколу Гавриленка.

Про добробут українців. 37,6% українців вважають, що у порівнянні з квітнем 2019-го року рівень добробуту їхньої родини погіршився, 9% - вважають, що рівень покращився, 51,6% - не змінився.

Про гендиректора "Укрпошти". Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливе зловживання та одержання неправомірної вигоди гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

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