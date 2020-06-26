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"Укрнафта" отримала нового голову наглядової ради замість Вітренка

П'ятниця, 26 червня 2020, 09:00
 
Микола Гавриленко

Члени наглядової ради компанії "Укрнафта" обрали головою наглядової ради Миколу Гавриленка.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що поєднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи групи "Нафтогаз".

"Повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій і досвіду. Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться на оздоровленні "Укрнафти" і врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадуємо:

10 червня "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти", він також очолював наглядову раду.

Новим представником НАК в наглядовій раді "Укрнафти" став Гавриленко.

Раніше наглядова рада "Укрнафти" вирішила припинити конкурс на голову правління, призначивши на цю посаду Олега Геза, який керував компанією на посаді в.о. з травня 2019 року.

Економічна правда

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