"Укрнафта" отримала нового голову наглядової ради замість Вітренка
Члени наглядової ради компанії "Укрнафта" обрали головою наглядової ради Миколу Гавриленка.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що поєднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи групи "Нафтогаз".
"Повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій і досвіду. Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться на оздоровленні "Укрнафти" і врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
Нагадуємо:
10 червня "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти", він також очолював наглядову раду.
Новим представником НАК в наглядовій раді "Укрнафти" став Гавриленко.
Раніше наглядова рада "Укрнафти" вирішила припинити конкурс на голову правління, призначивши на цю посаду Олега Геза, який керував компанією на посаді в.о. з травня 2019 року.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua