У НАБУ відреагували на закриття Венедіктовою справи Бахматюка

НАБУ стурбоване рішенням Офісу генпрокурора про закриття кримінального провадження за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабкредиту, який НБУ видав "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

У Національному антикорупційному бюро наголошують, що рішення Печерського райсуду столиці не набуло законної сили.

"НАБУ та САП подали 15 червня 2020 року апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду. Апеляційне провадження відкрито. Засідання призначили на 17 та 19 червня. Однак через те, що Печерський районний суд м.Києва не надіслав вчасно матеріали справи, засідання в апеляційній інстанції не відбулося — його перенесли на 20 липня", - йдеться у повідомленні.

"По-друге, траплялися непоодинокі випадки, коли суди виносили рішення у справах НАБУ, виходячи за межі своєї компетенції, намагаючись у такий спосіб втрутитися в кримінальний процес. І попри наявність застереження щодо нібито неможливості оскарження, ми в законний спосіб доводили, що це не так. У підсумку, такі рішення скасовували", - додали у НАБУ.



Національне антикорупційне бюро підкреслює, що справу не можна закривати, оскільки слідство має переконливі докази причетності підозрюваних, серед яких - колишній бенефіціар "ВіЕйБі Банку" та ще 9 осіб до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

"З лютого 2019 року, відколи підготовлено проєкти повідомлень про підозру, НАБУ та САП знаходяться під постійним тиском, здійснюючи це розслідування, а зацікавлені особи не припиняли спроби у різний спосіб домогтися його припинення.

І ось тоді, коли розслідування вийшло на завершальну стадію, його змушують припинити. Це означитиме, що 10 підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину можуть уникнути покарання, а збитки, завдані державі (а це 1 млрд 200 млн грн) – ніколи не будуть відшкодовані державі", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду про закриття кримінального провадження, пов’язаного із збанкрутілим VAB банком, який належав Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедіктова вважає рішення суду, таким що підриває правоохоронну систему.

1 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

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Економічна правда