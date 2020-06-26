Херсонський порт офіційно передали в концесію

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Це дасть стабільний розвиток, збережені та нові робочі місця, добробут всього міста і регіону, сприятливі умови для зростання економіки", - написав міністр.

"Компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Ще понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

Концесія укладена на 30 років, але вже у 2030-му концесіонер зобов’язується забезпечити обсяги перевалки вантажів порту на рівні не менше 1,36 млн тонн", - додав він.

За його словами, "Рисоіл-Херсон" зобов'язується збільшити до 80% частки вантажів, що прямують до порту з використанням залізничного, внутрішнього водного та інших видів транспорту, крім автомобільного.

Також компанія проспівфінансує капремонт дорожнього покриття вулиць на шляху до порту та новий майданчик для стоянки вантажівок на в'їзді до міста.

"Концесія порту Ольвія буде підписана найближчим часом, порт Чорноморськ - наступний концесійний проєкт", - додав Криклій.

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Нагадуємо:

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.