У Раді хочуть заборонити оренду чи продаж нерухомості без рієлторів

Народні депутати зареєстрували законопроєкт "Про рієлтерську діяльність", яким хочуть детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через рієлторів, які проходитимуть іспити на кваліфікацію.

Про це йдеться у проєкті закону зареєстрованому у парламенті.

Серед ініціаторів - більшість депутатів "Слуги народу". Зокрема 9 з 11 членів профільного комітету Ради, який буде розглядати законопроєкт у п’ятницю.

Згідно законопроєкту купити (продати) чи орендувати (здати в оренду) нерухомість буде законно тільки через рієлторів.

Також рієлтори вноситимуть інформацію щодо договорів (з присвоєнням унікального номеру) у новий сервіс — Єдину інформаційну базу. Незареєстровані у базі рієлтерські договори вважатимуться нікчемними. Сама база буде публічною і доступною онлайн.

Передбачається, що база забезпечить систематизацію та швидкий пошук перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової, тощо) та надасть можливість користуватися інструментами при проведенні операцій з об’єктами нерухомості.

Окрім цього, рієлтор буде проводити паспортизацію об’єктів, без якої, наприклад, прорекламувати свою квартиру (скажімо на сайті оголошень) — неможливо. Передбачається, що реклама нерухомості міститиме в собі номер паспорта об’єкта. За невиконання цієї вимоги законопроєкт передбачає штраф у 47,2 тисячі гривень.

Рієлтори будуть зобов’язані пройти профпідготвку та здавати кваліфікаційний іспит. Атестовані рієлтори будуть вноситися у ще один новостворений сервіс — Єдиний реєстр рієлторської діяльності (Єдиний реєстр фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності).

Іспит проводитиме комісія "Національної федерація фахівців у сфері рієлтерської діяльності". До складу комісії входитимуть фахівці, яких делегуватимуть професійні об’єднання. Ця федерація також стане держателем Єдиного реєстру рієлторської діяльності.

За роботу без рієлторських свідоцтв передбачено штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень із конфіскацією прибутку. Повторне порушення буде каратися від 17 до 34 тисяч гривень (також з конфіскацією прибутку).

Асоціація фахівців з нерухомості підтримує ідею детінізації галузі, проте охарактеризувала цю редакцію законопроєкту такою, що несе суттєві ризики для ринку.

Фахівці вбачають в законопроєкті обмеження прав громадян на розпорядження своєю власністю, що гарантовані Конституцією. Також там відмітили можливі корупціогенні ризики законопроєкту.

Наразі Асоціація подала звернення до комітету, який збирається розглядати законопроєкт 26 червня, з проханням врахувати правки ринку.

В'ячеслав Ноздрін, ЕП



