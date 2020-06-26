Офіс генпрокурора закрив одну із справ Бахматюка за ухвалою суду

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду про закриття кримінального провадження, пов’язаного із збанкрутілим VAB банком, який належав Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедіктова вважає рішення суду, таким що підриває правоохоронну систему.

Про це повідомляє у Facebook сама Венедіктова

Вона наголошує, що повний текст ухвали суду від 5 червня офіційно надійшов до Офісу Генпрокурора 24 червня. Наступного дня відомство виконало рішення.

"Але вважаю, що подібні рішення судових інстанцій підривають загальні засади діяльності правоохоронної системи. Крім того, відповідно до ст. 303 КПК України немає підстав оскаржувати такі процесуальні рішення прокурора", - зазначає Венедіктова.

Також Генпрокурор сподівається, що її висловлювання не буде розцінене як тиск на суд.

Доповнено. Центр протидії корупції підкреслює, що рішення Печерського райсуду оскаржується в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

"Вона (Венедіктова - ред.) виконала незаконне рішення суду в той час, коли воно перебувало на перегляді в апеляції Антикорупційного суду. Це означає лише те, що вона виконала це рішення свідомо і навпаки поспішала з цим, не дочекавшись вердикту апеляції. Хоча на практиці є багато прикладів скасування подібних незаконних рішень", - заявила член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

Нагадуємо:

1 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

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Економічна правда