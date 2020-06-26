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37% українців вважають, що за рік рівень їх добробуту знизився

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:24
 

37,6% українців вважають, що у порівнянні з квітнем 2019-го року рівень добробуту їх родини погіршився, 9% - вважають, що рівень покращився, 51,6% - не змінився.

Про це повідомляє дослідження Центру Разумкова присвяченому року президентства Зеленського.

Також половина респондентів вважає, що економічне становище України погіршилося (7,4% думають, що покращився, 36% - не змінився).

56% опитаних відчули зростання рівня цін і тарифів (10% думать. що ситуація з тарифами змінилася на краще, 29,9% - не відчули змін).

70,3% респондетів згодні з тим, що передбвиборні обіцянки президента про робочі місця не виконані, 15,9% вважають, що вони виконані частково, 1,5% - думають, що виконані повністю.

71,5% зазначають, що президент не зміг відсторонити олігархів від впливу на політику.

Економічна правда

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