Антимонопольний комітет проти тютюнників: що сталося із справою про картельну змову на 6,5 мільярда

Пів року тому АМКУ оштрафував дев'ять компаній тютюнового ринку на рекордну суму. Усі вони намагаються оскаржити рішення комітету в судах. Чим може закінчитися ця резонансна справа, і чи заплатять тютюнові компанії? (рос)

6,5 миллиарда гривень. На такую сумму в октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал основных игроков табачного рынка за "согласованные антиконкурентные действия".

Штраф еще никто не заплатил. Табачники уже восемь месяцев оспаривают в судах решение ведомства, и чем это может закончиться, спрогнозировать никто не может.

23 июня должны были состояться три судебных заседания касательно дела "о картельном сговоре" по искам дистрибьюторской компании "Тедис Украина" и табачных производителей "Филип Моррис Украина" и "В.А.Т. - Прилуки" ("Бритиш американ тобакко Украина") к Антимонопольному комитету.

По информации собеседников ЭП, не все из запланированных судебных заседаний состоялись и ни по одному из дел суд пока не принял окончательного решения.

С чего началось дело "о картельном сговоре", у кого какие позиции, у кого больше шансов добиться положительного результата, как может измениться рынок и стоит ли ждать ослабления позиций главного виновника – дистрибьютора "Тедис Украина"?

В чем суть дела

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет решил наложить на дистрибьютора ООО "Тедис Украина", на четырех производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд грн.

Размеры штрафов "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн "Филип Моррис Украина" – 814 млн грн "Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн" – 366 млн грн "JTI Украина" – 434 млн грн "Джей ти интернешнл компани Украина" – 488 млн грн "Империал тобако юкрейн" – 292 млн грн "Империал тобакко продакшн Украина" – 167 млн грн Табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" ("Бритиш американ тобакко Украина") – 448 млн грн. "Бритиш американ тобакко сейлз энд маркетинг Украина" – 80 млн грн.

Позиция АМКУ. В комитете считают, что производители сигарет "путем согласованных действий в 2011-2012 годах сократили количество прямых контрактов с другими дистрибьюторами в пользу компании "Тедис Украина".

По словам главы комитета Юрия Терентьева, нарушители установили такие условия для заключения договоров для других потенциальных дистрибьюторов, что кроме "Тедиса" на этом рынке больше никто не смог бы работать. Например, среди таких невыполнимых условий в госведомстве называют "доставку сигарет в отдаленные районы".

В результате, отмечает глава АМКУ, в 2013 году "Тедис Украина" стала монополистом с долей рынка 99,43%, а производители сигарет, по мнению контролеров, помогли компании это сделать.

При этом, как уточняет глава ведомства, в 2012-2015 годах нынешний "дистрибьютор-монополист" не только не соответствовал сегодняшним критериям, но и не выполнял в полной мере свои дистрибьюторские функции. Тем не менее, отмечает Терентьев, производители на это никак не реагировали.

Позиция табачного рынка. Оштрафованных можно разделить на два условных лагеря.

В первом лагере – один участник: скандально известный дистрибьютор "Тедис Украина".

Компанию Tedis Ukraine в 2011 году создало ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 года она была переименована в ООО "Тедис Украина". Свою экспансию на украинском рынке компания начала после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Тогда в течение нескольких месяцев структуры российского миллиардера Игоря Кесаева приобрели предприятия ООО "Подолье-табак" и ООО "Вест-тобакко-групп", которые специализировались на оптовой и розничной продажах табачных изделий. В течение следующих трех лет "Мегаполис" выкупила бизнес у всех конкурентов – из более 60 дистрибьюторов табачных изделий в Украине до 2012 года остался только один. Наверянка неизвестно, остались ли среди владельцев компании россияне. Точно известно, что одним из акционеров компании является украинский бизнесмен Борис Кауфман, который признавал это раньше публично. У компании есть также два акционера из Великобритании: Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц владеют по 23,51% акций компании.

Руководитель компании Тарас Корнияченко заверил, что "Тедис" не будет выполнять требования АМКУ. "Нет, платить мы не будем", – категорично заявил он в интервью Liga.net.

Это не первое противостояние дистрибьютора и АМКУ. В 2016 году антимонопольщики уже штрафовали "Тедис Украина" за злоупотребление монопольным положением на 430 млн грн. Из них 300 млн грн компания тогда заплатила.

Компания обжаловала это решение в судах, но все постановления были в пользу АМКУ. Постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 года является окончательным, вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Сейчас табачный дистрибьютор оспаривает в судах и предыдущий штраф, и новый.

"Мы с позицией АМКУ не согласны, считаем ее абсолютно неверной. И первое дело оспариваем в судах, прорабатываем все возможные логичные аргументации, и второе дело будем обжаловать", – заявил руководитель компании в интервью.

Второй лагерь – это компании-производители из перечисленного выше списка. По их мнению, они пребывают там незаслуженно.

Согласно Единому реестру судебных решений, все табачные производители из списка оштрафованных, как и "Тедис", оспаривают решения Антимонопольного комитета в судах.

По искам "Филип Моррис Украина" и "Филипп моррис сейлз энд дистрибьюшн" проходят только подготовительные заседания.

По искам "JTI Украина" и "Джей ти интернешнл компани Украина" суд назначил подготовительное заседание еще на 30 апреля 2020 года. Информация о дальнейшем ходе дела засекречена.

Как сообщили ЭП в пресс-службе компании "Бритиш американ тобакко Украина", иск подан, но его рассмотрение не завершено.

Рассмотрение исков "Империал тобако юкрейн" и "Империал тобакко продакшн Украина" началось в июне.

Два фронта

Содержание исков компании "Тедис Украина" и производителей имеют разные контексты. Если дистрибьютор пытается доказать, что он не монополист, то табачные компании хотят донести до АМКУ, что сговора не было.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал тобакко" в Украине Юлия Завалишина уверяет ЭП, что обвинения в адрес компании со стороны АМКУ "необоснованные и надуманные".

"Никаких нарушений с нашей стороны не происходило. Как международная компания с серьезными внутренними правилами мы добросовестно соблюдаем действующее законодательство", – заявила Завалишина ЭП.

Один из собеседников ЭП из табачной индустрии напоминает, что Антимонопольный комитет еще в 2011 году выдал "Тедис Украина" (на тот момент "ТК "Мегаполис-Украина". – ЭП) разрешения на концентрацию и согласованные действия.

"Эти разрешения выдавались, чтобы другие дистрибьюторы не могли осуществлять оптовую реализацию табачных изделий без разрешения компании вплоть до 2021 года. Проще говоря, АМКУ дал компании "Тедис Украина" право беспрепятственно наращивать свою долю на рынке", – уверяет он.

По словам собеседника, после получения разрешений компания "Тедис Украина" начала агрессивно поглощать более мелких поставщиков или вытеснять их с рынка. В итоге производители, которые работали через поглощенных дистрибьюторов, начали сотрудничать с новым игроком.

"Компания полностью подмяла под себя рынок, и других участников на него не допускала. Причем формально все было законно, так как право на концентрацию и согласованные действия одобрил АМКУ. А сейчас он штрафует всех без разбора", – добавляет он.

То есть, выписав штраф в размере 6,5 млрд грн, комитет якобы пытается переложить на табачные компании ответственность за принятые им же решения, которые позволили компании "Тедис Украина" монополизировать дистрибюцию сигарет.

Изменился ли рынок

Первые претензии к фирме "Тедис Украина" в связи с ее монопольным положением на рынке АМКУ озвучил в 2016 году. Тогда комитет оштрафовал компанию и она заплатила большую часть штрафа.

На этом история не закончилась. В 2018 году АМКУ аннулировал разрешения, выданные компании "Тедис Украина". Дистрибьютор оспорил это решение.

Из-за ситуации с основным дистрибьютором производители сигарет начали искать альтернативные варианты сбыта. В 2017 году они стали заключать договора напрямую с компаниями, которые занимаются розничной и оптовой продажей табачных изделий.

Генеральный директор "Империал Тобако" Ростислав Чернак раньше заявлял, что компания сотрудничает с 20 прямыми покупателями. Другие производители напрямую поставляют сигареты в торговые сети АТБ, Fozzy Group (Fozzy C&C, "Сільпо", "Фора"), Metro, Novus, Billa, "Фуршет".

По оценкам Чернака, доля компании "Тедис Украина" на рынке поставок сигарет к 2019 году сократилась до 60-62%. Чуть раньше собеседники ЭП на рынке оценивали долю скандального дистрибьютора в оптовой торговле 75%.

АМКУ настаивает на своем

Один из аргументов Антимонопольного комитета сводится к тому, что действия дистрибьютора и производителей сигарет вредят табачному рынку, так как сговор позволяет влиять на цены и снижать конкуренцию. Дистрибьютор из-за монопольного положения получает сверхприбыль, считают в ведомстве.

Последствия таких действий АМКУ показал на схеме.

"Сигареты – товар, по отношению к которому действуют нормы о максимальной розничной цене. То есть цены в любом случае будут одни и те же для всех. Спекулировать сложно", – парирует собеседник ЭП из табачной индустрии.

Табачные компании уверяют, что их заработок сравнительно небольшой: 80% цены пачки сигарет – это себестоимость и налоги, а производителю, дистрибьютору и рознице остаются 20% прибыли.

"Обвинения АМКУ не подтверждены никакими доказательствами или хотя бы мотивированным экономическим анализом. Полностью проигнорированы факторы, влияющие на ценообразование.

Не учтены обстоятельства жесткой конкуренции между производителями, которая в 2016 году вылилась в "ценовую войну" и привела к существенному снижению доли рынка нашей компании. Странный какой-то заговор", – отмечает представительница "Империал тобакко" Юлия Завалишина.

Автор отправил дополнительные вопросы АМКУ и всем участникам процесса. Ответили только в офисе "Империал тобако". В "Филип Моррис" заявили, что будут отстаивать свою правоту в судах.

Чем закончится это противостояние на 6,5 млрд грн, предугадать сложно. Опрошенные ЭП участники рынка считают, что самые большие потери понесет компания "Тедис-Украина", а доводы производителей могут оказаться более весомыми.

Главный их аргумент – АМКУ сначала дал "зеленый свет" переделу рынка в 2011 году, выдав разрешения фирме "Тедис Украина", а теперь пытается переложить на табачные компании ответственность за принятые им решения.

В пользу табачников может сыграть скандал с "поправкой Дубинского", которая "вручную" повышала маржу для оптовых и розничных торговцев табачной продукцией.

После ее появления производители сигарет заявили о намерении закрыть свои заводы в Украине. Правда, президент Владимир Зеленский в феврале 2020 года ветировал проголосованный законопроект №1049 и отправил его на доработку.

Сергей Кучеренко, журналист

Фото на главной: ua.depositphotos.com