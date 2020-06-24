Зеленський вийшов до шахтарів і пообіцяв розібратися, чому їм не платить "Центренерго"

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Президент Володимир Зеленський пообіцяв мітингуючим шахтарям шахти "Надія" розібратися, чому "Центренерго" не виплачує кошти за відвантажене вугілля.

Відео на своїй сторінці розмістив нардеп СН Юрій Камельчук

"Я вам обіцяю, що ми зробимо, з Юлею Ковалів. Все зробимо. Дайте мені пару днів, будь ласка, я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому, до своїх родин - я розберуся", - сказав Зеленський.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики поки не досягло домовленостей з "Центренерго" щодо здійснення розрахунків з державними вугільними підприємствами за відвантажене вугілля.

Використання "Центренерго" виключно вугілля призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 мільярда гривень до кінця 2020 року, заявили у Фонді держмайна.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень. Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

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Економічна правда



