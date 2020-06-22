Використання "Центренерго" виключно вугілля збільшить борг на 2,2 мільярда — Фонд держмайна

Використання "Центренерго" виключно вугілля призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 мільярда гривень до кінця 2020 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко

"Вирішити багаторічну проблему усіх шахт за рахунок напівзбанкрутілого іншого державного підприємства – точно не мудре рішення. Розпорядження Кабміну від 17.06.2020 про те, щоб зобов’язати Центренерго закуповувати вугілля "вітчизняного" виробника замість газу – це, на жаль, смертний вирок підприємству, адже за цих умов Центренерго буде втрачати по 30 копійок на кожній кіловат-годині електроенергії.

За умови використання Центренерго газу собівартість кіловат-години становитиме 83 копійки. Якщо ж використовувати тільки вугілля – ціна кіловат-години зросте до 1,2 гривень", - пише Сенниченко.

Голова ФДМ наголошує, що для Центренерго важливо давати Україні якомога дешевшу електроенергію.

"В інтересах людей та виробництва Центренерго в даній ціновій кон’юнктурі оптимально використовувати комбіновану паливну модель та домішували дешевий газ. Використання виключно вугілля до кінця року призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 млрд гривень, що остаточно поставить на Центренерго хрест

Тому ми запропонували КМУ змінити рішення від 17.06.2020 року таким чином, щоб ми закуповували вугілля лише державних шахт, а не будь-яких вітчизняних", - резюмує Сенниченко.

Нагадуємо:

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень. Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19. Згодом стало відомо, що приватизація готується у другому кварталі 2021 року.

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Економічна правда