Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

Рішення щодо можливого звільнення з "Центренерго" Володимира Потапенка та Олександра Уварова, яких пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, буде ухвалено після аналізу їхньої ефективності.

Про це в.о. гендиректора Центренерго Олександр Корчинський розповів під час прес-конференції в пятницю.

"Давайте не персоніфіковано говорити, а казати, що кожен менеджер повинен приносити в діяльність підприємства якусь ефективність.

Я думаю, що буде правильно для підприємства розробити якусь систему показників KPI і потім по цим показникам будемо оцінювати хоч Уварова, хоч будь-кого. Я маю досконало розібратися, які там показники і потім приймати рішення", - коментує Корчинський.

На питання, чи не є достатнім "показником ефективності" попереднього менеджменту збиток компанії за підсумками минулого року на рівні 1,9 млрд гривень, Корчинський відповів: "Це дійсно так, але треба зрозуміти, чому так сталося. Погано працює обладнання, дороге вугілля, хтось за дешево продає продукцію".

В свою чергу голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що Фонд активно співпрацює з правоохоронними органами стосовно розслідування зловживань чи не зловживань попередніх періодів."І скоро з цього приводу будуть новини", - додав він.

Читайте також: "Центренерго" повернулася під контроль держави. Що далі?

Нагадуємо:

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського. Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Економічна правда