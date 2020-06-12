Буславець хоче заборонити спалювати газ на ТЕС для завантаження вугільних шахт

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Про це вона сказала на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"В умовах, коли ми живемо в профіцит власних енергоресурсів, неприпустимо використовувати енергоресурси, які не передбачені як проектні для використання", - додала Буславець.

Попередній термін дії заборони - кінець 2020 року. Якщо на енергоринку зберігатиметься профіцит вугілля та електроенергії, то таку заборону подовжать і на довший термін.

За словами в.о. міністра, приводом для такої заборони став епізод, коли державне "Центренерго" для виробництва електрики спалювало газ замість вугілля із шахт.

"У травні "Центренерго" спалило 126 тисяч кубометрів газу, що еквівалентно 200 тисячам тонн вугілля. Стільки вугілля за місяць добуває, наприклад, "Добропіллявугілля", - підкреслила Буславець.

Нагадаємо:

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.