Новини 25 червня: іпотека від Приватбанку, мита на бензин, борги Донецької залізниці

Про іпотеку від Приватбанку. Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати у рамках держпрограми "Доступне житло під 10%" - процентна ставка за кредитами на житло становитиме 9,99% річних.

Про скасування угоди з купівлі банку Idea. Інвестиційна компанія Dragon Capital припинила угоду з придбання 100% акцій "Ідея Банку" у Getin Holding S.A, оскільки сторони не змогли погодити комерційні умови угоди у встановлений договором термін, причиною цьому стала економічна криза.

Про локалізацію виробництва. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Про борги Донецької залізниці. "Укрзалізниці" загрожують фінансові проблеми через рішення суду, яким компанію визнали правонаступницею ДП "Донецької залізниці". Відтепер УЗ зобов’язана погасити 6,5 мільярда гривень боргів ДП перед кредиторами.

Про мита на бензин. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого газу) із РФ.

Про збитки від повені. Через повені у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях, за попередніми оцінками, завдано збитків на 234 млн грн.

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Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" і НБУ може призвести до нового "Укрбуду"

Столичний ринок нерухомості може отримати ще одного банкрута – в зоні ризику банк "Аркада" та 10 тисяч його клієнтів, які інвестували кошти у будівництво. Що сталось і чи можливо все ще виправити?