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Приватбанк з 1 липня запускає іпотеку під 9,99% річних

Четвер, 25 червня 2020, 14:32
 

Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати у рамках держпрограми "Доступне житло під 10%" - процентна ставка за кредитами на житло становитиме 9,99% річних.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Доступну іпотеку можна буде отримати в ПриватБанку на строк до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла. У рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири у новобудовах, що введені в експлуатацію.

Крім того, клієнтам банку буде доступна можливість придбання у кредит житла за більш доступними, ніж на ринку цінами, яке пропонується банком", - йдеться у повідомленні.

Приватбанк розраховує, що пільговими умовами кредитування зможуть скористуватися понад 300 тисяч українців.

Нагадаємо:

"Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних - нова програма доступна для жителів Харкова.

Читайте також: Іпотека під 10% вже у 2020-му: що там з обіцяними доступними кредитами на житло

Економічна правда

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