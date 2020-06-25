У Dragon Capital пояснили, чому розірвали угоду по купівлі "Ідея Банку"

Інвестиційна компанія Dragon Capital припинила угоду з придбання 100% акцій "Ідея Банку" у Getin Holding S.A, оскільки сторони не змогли погодити комерційні умови угоди у встановлений договором термін, причиною цьому стала економічна криза.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Сторони не змогли погодити комерційні умови угоди у встановлений договором термін.

Причиною цього стала, в більшій мірі, економічна криза, викликана поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні та світі, котра суттєво вплинула на потенційні ризики, пов’язані з завершенням угоди. У зв’язку із припиненням угоди, заява про погодження набуття істотної участі буде відкликана з Нацбанку в найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Польська компанія Getin Holding S.A оголосила про припинення угоди з Dragon Capital про продаж останній акцій "Ідея Банку" у зв'язку з невиконанням умов.

У січні 2020 року Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited придбати акції "Ідея Банку".

Планувалося, що передача частки в "Ідея Банк Україна" буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding S.A. (Польща).

Раніше видання FinClub повідомило, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

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Економічна правда