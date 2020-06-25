Криклій розповів про збитки через повені у західних областях

Через повені у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях, за попередніми оцінками, завдано збитків на 234 млн грн.

Про це на брифінгу розповів міністр інфаструктури Владислав Криклій.

"Через негоду пошкоджені певні інфраструктурні об'єкти у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях.

За інформацією від "Укравтодору" та Служб автомобільних доріг, за попередніми оцінками, на 234 млн грн завдано збитків по цим областям", - сказав міністр.

"По Івано-Франківській області - завдано найбільше шкоди, це 190 км доріг загальною протяжністю зруйновано і понад 400 км автодоріг пошкоджено. Також зруйновано 90 мостів і 130 пошкоджено", - додав Криклій.

"Мукачево, Рахів, Івано-Франківськ, Львів - наразі відновлено рух, по деяким ділянкам з певними обмеженнями, але національна траса курсує і рух забезпечено", - додав очільник Мінінфраструктури.

"Щодо роботи "Укрпошти" - по 91 населеному пункту Івано-Франківської області та 4 відділення Чернівецької області були певні затримки з доставкою пошти та пенсій. Ми робимо все, щоб забезпечити вчасну доставку", - розповів Криклій.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для надання допомоги населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей та відновлення їх після повеней.

Економічна правда