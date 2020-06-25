Всі розділи
Укр / Рус

Коломойському відмовили у введенні мит на імпорт нафтопродуктів із РФ

Четвер, 25 червня 2020, 10:45
 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого газу) із РФ.

Рішення комісії 25 червня опубліковане в "Урядовому кур'єрі".

"Комісія розглянуласкаргу ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування" про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини походженням із РФ.

Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування", - йдеться у рішенні комісії.

Рішення Комісії набирає чинності з дня доведення його до відома публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування".

Нагадаємо:

На початку 2020 року група "Приват" та "Нафтогаз" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі, вимагаючи запровадження мита на імпорт дизеля та зрідженого газу на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 2024 року до 25,4%.

Читайте детальніше у статті: "Дизель-шоу": як Коломойський дотискає обмеження імпорту нафтопродуктів

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РФ дизпаливо імпорт Укртатнафта Коломойський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російський "Аерофлот" возить людей за кордон під виглядом вантажу 25 червня 2020, 10:36
"Нафтогаз" очікує рішення суду щодо захоплених активів у Криму цьогоріч 18 червня 2020, 17:23
ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ 18 червня 2020, 14:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!