Коломойському відмовили у введенні мит на імпорт нафтопродуктів із РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів (дизельного палива та скрапленого газу) із РФ.

Рішення комісії 25 червня опубліковане в "Урядовому кур'єрі".

"Комісія розглянуласкаргу ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування" про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини походженням із РФ.

Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування", - йдеться у рішенні комісії.

Рішення Комісії набирає чинності з дня доведення його до відома публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування".

Нагадаємо:

На початку 2020 року група "Приват" та "Нафтогаз" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі, вимагаючи запровадження мита на імпорт дизеля та зрідженого газу на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 2024 року до 25,4%.

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Економічна правда