Суд зобов’язав УЗ виплатити мільярдні борги "Донецької залізниці". Компанія просить владу втрутитися

"Укрзалізниці" загрожують фінансові проблеми через рішення суду, яким компанію визнали правонаступницею ДП "Донецької залізниці". Відтепер УЗ зобов’язана погасити 6,5 мільярдів гривень боргів ДП перед кредиторами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, за рішенням Великої Палати Верховного Cуду "Укрзалізниця" визнане правонаступником, зокрема, ДП "Донецька залізниця" з дати державної реєстрації АТ — 21 жовтня 2015 року.

У компанії зазначають, що тепер УЗ буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування їх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, оскільки вся інформація та документи з початком антитерористичної операції залишились у ДП "Донецька залізниця" та структурних підрозділах на територіях ОРДЛО.

Також рішення Верховного Суду по факту означає, що "Укрзалізниця" буде зобов’язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу. Зазначається, що наразі на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, знаходиться понад 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

В УЗ підрахували, що сума фінансових зобов’язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких є підприємства власності суб’єктів резидентства РФ, зокрема, "Сбербанк" на суму 3,5 млрд грн, "ВТБ Банк" на суму 1,2 млрд грн тощо, та надані якими кредитні ресурси були використані ДП на придбання та оновлення основних засобів, які з початком збройного конфлікту на сході України залишилися в ОРДЛО.

Укрзалізниця наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан та стабільність функціонування товариства та просить владу втрутитися в ситуацію.

Економічна правда