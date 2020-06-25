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У Раді зареєстрували законопроєкт про локалізацію: що він передбачає

Четвер, 25 червня 2020, 12:29
 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Документ опублікували на сайті ВР.

Автори законопроєкту - нардепи Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа. Загалом документ підписали 37 народних депутатів із різних фракцій і груп.

Законопроєкт, зокрема, виділяє 4 основні підгалузі машинобудування (залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт комунальна і спецтехніка, енергетичне машинобудування), для яких пропонує локалізацію на рівні 25-40%.

Після вступу закону в силу автори прогнозують протягом наступних 3-5 років зростання ВВП на 3,9% і створення більш ніж 62 тис нових робочих місць.

Автори документа пропонують створити ринок тим інвесторам, які інвестують у виробництво в Україні.

 "Хочеш отримати контракт, оплачений грошима українських громадян, - розмісти або локалізуй  виробництво в Україні. Створи роботу для українських громадян і заплати податки в бюджет українського міста", - заявив автор законопроєкту Дмитро Кисилевський.

Також передбачається, що локалізація буде кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлі.

Нагадаємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критетрію локалізації в закупівлях машинобудування.

Економічна правда

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Рада законодавство машинобудування

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