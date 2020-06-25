В Dragon Capital объяснили, почему разорвали соглашение по покупке "Идея Банка"
Инвестиционная компания Dragon Capital прекратила сделку по приобретению 100% акций "Идея Банка" в Getin Holding S.A, поскольку стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок, причиной этому стал экономический кризис.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок.
Причиной этого стал, в большей степени, экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине и мире, которая существенно повлияла на потенциальные риски, связанные с завершением сделки.
В связи с прекращением соглашения, заявление о согласовании приобретения существенного участия будет отозвано из Нацбанка в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним:
Польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций "Идея Банка" в связи с невыполнением условий.
В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".
Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).
Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua