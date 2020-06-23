Міненерго поки не домовилось з "Центренерго" про розрахунки з держшахтами за вугілля

Міністерство енергетики поки не досягло домовленостей з "Центренерго" щодо здійснення розрахунків з державними вугільними підприємствами за відвантажене вугілля.

Про це повідомляє прес-служба міністерсва у Facebook.

"Міністерство постійно веде переговори з керівництвом ПАТ "Центренерго", що належить до сфери управління Фонду державного майна, стосовно сприяння здійснення розрахунків за відвантажене вугілля, проте наразі домовленостей не досягнуто", – підкреслила в.о. міністра Ольга Буславець.

"Ми хочемо звернути увагу "Центренерго" та Фонду держмайна на необхідність виконання своїх фінансових зобов’язань перед вугледобувним підприємством. Нове керівництво "Центренерго" пообіцяло сформувати графік погашення заборгованостей перед державним шахтами", - додала вона.

"Зараз Міністерство розглядає варіанти впровадження механізму реалізації вугілля державних підприємств на біржових аукціонах.

Це дасть можливість прозоро формувати ринкову ціну, контролювати якість продукції та впорядкувати взаєморозрахунки між вугледобувними підприємствами та тепловою генерацією та забезпечить публічність їх відносин", - розповіла очільниця міністерства.

Нагадаємо:

Використання "Центренерго" виключно вугілля призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 мільярда гривень до кінця 2020 року, заявили у Фонді держмайна.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень. Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19. Згодом стало відомо, що приватизація готується у другому кварталі 2021 року.

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Економічна правда