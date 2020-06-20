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У Фонді держмайна планують приватизацію "Центренерго" у другому кварталі 2021 року

Субота, 20 червня 2020, 10:50
 

У Фонді держмайна планують провести приватизацію ПАТ "Центренерго" у другому кварталі 2021 року.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення радника з приватизації "Центренерго". 

Зважаючи на те, що процедура приватизації триває від дев'яти до 11 місяців, продаж компанії ми плануємо у другому кварталі наступного року", - заявив Сенниченко.

За його словами, продажу підприємства передуватиме ретельна підготовка.

"Основна наша ціль - здійснення приватизації цього активу, який вже багато-багато років є такою корупційною годівницею протягом усіх урядів. Щоб ні у кого не виникало бажання управляти цим підприємством, його необхідно швидко рухати на приватизацію", - наголосив голова Фонду держмайна.

Нагадуємо:

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у  2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

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Фонд держмайна Центренерго приватизація

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