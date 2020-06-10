Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого" тарифу, "сонячні" аукціони, борги

У меморандумі із "зеленими" енергетиками передбачається зниження тарифу на СЕС на 15%, на ВЕС - на 7,5%. З 1 липня ціна сонячної енергетики буде відзначатися на аукціоні, а не за фіксованим тарифом.

Про це повідомила в.о міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання уряду.

"У проєкті меморандуму передбачається зниження "зеленого" тарифу. Основні показники: сонце це -15% зниження від тарифу, вітер - 7,5%.

Передбачається посилення відповідальності за небаланси. Припинення нового будівництва СЕС вже з першого липня цього року. Я маю надію, що ми найближчим часом внесемо у парламент відповідний законопроєкт.



Завершення будівництва ВЕС після того, як буде завершено розпочате будівництво", - пояснює Буславець.

Також за її словами, держава не відмовляється від виплат за вже вироблену "зелену" енергетику, та має повністю розрахуватися з виробниками до прийнятті закону.

"Є обов’язки держави стосовно повної оплати вже з моменту прийняття закону за вироблену електроенергію. Нагадую, що на сьогодні за поточний рік перед цими виробниками заборгованість ДП Гарантований покупець складає 14 мільярдів гривень.

Є ще декілька умов стосовно розстрочки заборгованостей по банкам, ця работа триває", - резюмує Буславець

"Варто зазначити, що ми не забороняємо будувати з 1 липня сонячну енергетику, питання в тому, що ціна виробленої енергетики буду визначатися на аукціонах - це не буде фіксований високий тариф", - поправив Буславець прем’єр Шмигаль.

Повний текст меморандуму наразі не опублікований, Буславець запропонувала уряду прийняи проєкт документу з допрацюванням в один день, адже деякі моменти узгоджувались з інвесторами ВДЕ ще зранку середи.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів знаходиться на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами в "зелену" енергетику: тарифи для населення не зміняться, держава економитиме 6 мільярдів на рік.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Економічна правда