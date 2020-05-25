Учасник перемовин розповів про неузгоджене питання в меморандумі про "зелений" тариф

Проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Про це в коментарі для Енергореформи повідомив голова правління УВЕА Андрій Конеченков.

"З цього питання ведуться дискусії. У інвесторів, що беруть участь в переговорах, є спірні питання по запропонованим цифрам, проти - деякі інвестори СЕС, які вважають, що це призведе до невиправданих збитків", - сказав Конеченков.

"Наразі з боку інвесторів запропонований єдиний варіант реструктуризації: для ВЕС на 7,5%, для СЕС - на 15% з можливим продовженням" зеленого "тарифу на 2 роки. Завтра планується ще одна зустріч з прем'єром.

Сподіваюся, ми зможемо знайти компромісне рішення, яке дасть усім можливість підписати меморандум (про врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики - ред)", - зазначив він.

У той же час, за словами Конеченкова, виникають сумніви, що умови меморандуму ляжуть в основу відповідного законопроекту, як передбачалося раніше, оскільки глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус наполягає на більш жорстких умовах реструктуризації, ніж ті, які пропонує міністерство.

"З його боку до глави держави надходять пропозиції з більш жорсткими умовами реструктуризації, і це значно гальмує процес переговорів", - сказав глава правління УВЕА.

У свою чергу, інвестори налаштовані відстоювати ті умови реструктуризації, які будуть виправдані з точки зору бізнесу, заявив він.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда